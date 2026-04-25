きょう4月25日（土）よる10時 日本テレビ系で新報道番組「追跡取材 news LOG」がスタート（毎週土曜よる10時〜10時54分放送）。「追跡取材 news LOG」は、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る、追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。放送に先駆けて、初回となる今夜の特集内容の一部をご紹介。■姉・郄木菜那が追った妹・郄木美帆の引退オリンピック日本女子最多10個のメダルを獲得した、スピードスケート