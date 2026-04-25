アニメ『僕のヒーローアカデミア』No.170＋1「More」が、読売テレビ・日本テレビ系にて5月2日午後5時30分に放送されることを記念してPVが公開された。【動画】トガちゃん登場！公開された『ヒロアカ』新作アニメ「More」PV「More」は、週刊少年ジャンプでの連載時には本誌掲載はされず、コミックス最終第42巻の巻末に収録された原作者・堀越耕平氏による描き下ろしの追加エピソード。原作ならびにアニメの最終回で、デクたちは