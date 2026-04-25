◇パ・リーグオリックス4―2日本ハム（2026年4月25日京セラドーム）オリックスが阪急当時の69年に西宮球場で記録して以来の本拠地10連勝を決めた。24日の勝利で京セラドームで球団初の9連勝を果たしていたが、一夜明けても投打がかみ合った。初回1死一、三塁で太田が右翼線への先制二塁打。1―1で迎えた5回には2死から連打で一、二塁とし、ここも太田が中越えにフェンス直撃の2点二塁打を放って勝ち越した。5回に1点を