ＳＴＵ４８の石田千穂（２４）が２５日、都内で発売している３ｒｄ写真集「天職」（集英社）の囲み取材に応じ、見どころを語った。石田はグループからの卒業を発表しており、今作は「卒業写真集」となる。約２年ぶりの写真集発売で「３冊目を出すことが決まってとてもうれしかった。本当にお姉さんになったなと思いました。自信作です」と胸を張った。今回の見どころを「お姉さんショットが多い」と明かし、シンガポールのリ