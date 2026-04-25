女性アイドルグループ、煌めき☆アンフォレントのメンバーで、グラビアなどでも活躍する鈴木mob．（27）が対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」の新キャラクター「イングリッド」のテーマ楽曲を担当することが25日までに発表された。楽曲名は「潜在的宇宙規模美少女」。キャラクターの個性や世界観を象徴する重要な要素として制作され、エネルギッシュかつ感情豊かなサウンドに仕上がっている。キャラクターの内面に深く踏み込