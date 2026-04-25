女性アイドルグループ、煌めき☆アンフォレントのメンバーで、グラビアなどでも活躍する鈴木mob．（27）が対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」の新キャラクター「イングリッド」のテーマ楽曲を担当することが25日までに発表された。

楽曲名は「潜在的宇宙規模美少女」。キャラクターの個性や世界観を象徴する重要な要素として制作され、エネルギッシュかつ感情豊かなサウンドに仕上がっている。キャラクターの内面に深く踏み込み、戦う理由や感情の揺らぎまでもを音で表現。鈴木によるバトル演出とシンクロする歌声で、プレイ体験そのものに没入感を与える“戦う音楽”を体現している。

鈴木は「長く愛され続けているこの作品に、こうして関わらせていただけること、心から光栄に思っています。また私自身も大好きな作品なのでとてもうれしいです」と喜びを語った。「イングリッドという存在は、どこか神秘的で、時空を超えたスケール感を持ちながらも、芯のある強さと気高さを感じるキャラクターだと受け取っています」と紹介し「その魅力を自分なりに解釈し、目いっぱい表現する気持ちで細部まで意識して歌いました。プレーヤーの皆さんがゲームの中でイングリッドと向き合うその瞬間に、音楽として少しでも没入感や高揚感を添えられていたらうれしいです。楽曲が配信された際には、ぜひゲーム内でも体感していただけたら幸いです」と呼びかけた。

鈴木mob.はアイドルとしての顔のほか「借金1000万円を背負いながら喫茶店を経営する」といった触れ込みで、実際に都内にカフェをオープン。自身も所属する芸能事務所も立ち上げるなど経営者としても活動している。「水曜日のダウンタウン」「有吉ジャポン2」「酒のツマミになる話」などのバラエティー出演でも強烈なインパクトを残すなど露出を増やしつつある注目の存在だ。

今回の楽曲はゲーム内での使用に加え、今後各種音楽配信サービスでのリリースも予定しているという。