コメディアンの加藤茶さん（83）の妻で、タレントの加藤綾菜さん（38）が2026年4月14日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。2人は、綾菜さんが23歳だった2011年、加藤茶さんとは45歳という年齢差で結婚した。「明るく元気にまた一年頑張ります」綾菜さんは、「誕生日でした！」といい、加藤茶さんとの2ショットを含む14枚の写真を投稿し、「ついに...３８歳」とつづった。「カトちゃんと出会い１７年」「