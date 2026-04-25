◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（２５日・熊本）試合前の始球式に、熊本県のＰＲキャラクター・くまモンが登場した。マウンドに上がると、ノーワインドアップから助走を取って投球。豪快に腕を振ったが、右側にそれてツーバウンドとなった。それでも「ファイト！九州デー」で詰めかけたスタンドのファンから温かい拍手が送られ、くまモンも両手を挙げて応えた。