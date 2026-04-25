【モデルプレス＝2026/04/25】ものまねタレントのりんごちゃんが4月24日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】37歳ものまねタレント「お洒落」混ぜ炒めるだけで簡単海鮮トマトリゾット風◆りんごちゃん、手作りの「海鮮トマトリゾット風」公開りんごちゃんは、「気取りながら混ぜ炒めるだけ」と綴り、調理中の動画や完成した料理の写真を投稿。カットトマト缶、シーチキン缶、あさり水煮缶などを使