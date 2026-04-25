りんごちゃん「気取りながら混ぜ炒めるだけ」簡単手料理に反響「お洒落」「お手軽でカフェ気分助かる」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】ものまねタレントのりんごちゃんが4月24日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳ものまねタレント「お洒落」混ぜ炒めるだけで簡単海鮮トマトリゾット風
りんごちゃんは、「気取りながら混ぜ炒めるだけ」と綴り、調理中の動画や完成した料理の写真を投稿。カットトマト缶、シーチキン缶、あさり水煮缶などを使用した「海鮮トマトリゾット風」を披露した。完成したリゾットは、木製の大皿に盛り付けられパセリが散らされており、コメント欄には利用したシンプルな材料も記している。
この投稿に、ファンからは「美味しそうで食欲そそる」「盛り付けが綺麗でお店みたい」「健康的で美味しそう」「センス抜群で真似したい」「お洒落」「さすが料理上手」「お手軽でカフェ気分助かる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳ものまねタレント「お洒落」混ぜ炒めるだけで簡単海鮮トマトリゾット風
◆りんごちゃん、手作りの「海鮮トマトリゾット風」公開
りんごちゃんは、「気取りながら混ぜ炒めるだけ」と綴り、調理中の動画や完成した料理の写真を投稿。カットトマト缶、シーチキン缶、あさり水煮缶などを使用した「海鮮トマトリゾット風」を披露した。完成したリゾットは、木製の大皿に盛り付けられパセリが散らされており、コメント欄には利用したシンプルな材料も記している。
◆りんごちゃんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそうで食欲そそる」「盛り付けが綺麗でお店みたい」「健康的で美味しそう」「センス抜群で真似したい」「お洒落」「さすが料理上手」「お手軽でカフェ気分助かる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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