映画『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』より、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイらが演じる主要キャラクター4人の再集結を捉えた本編映像が公開された。【動画】「ランウェイ」編集部がエミリーと再会！トップファッション誌「ランウェイ」が舞台となった『プラダを着た悪魔』（2006）。“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェ