次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』（以下、シャドバWB）と、ギャラリー兼カフェ空間として人気を集めている「and GALLERY」のコラボカフェが、2026年4月25日（土）から5月17日（日）まで、有楽町店・なんば2号店・名古屋2号店にて期間限定で開催される。『シャドバWB』初となる本コラボカフェでは、人気キャラクターをイメージしたフードとドリンクが展開されるほか、ゲーム内カードイラストを使用したオリ