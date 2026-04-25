次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』（以下、シャドバWB）と、ギャラリー兼カフェ空間として人気を集めている「and GALLERY」のコラボカフェが、2026年4月25日（土）から5月17日（日）まで、有楽町店・なんば2号店・名古屋2号店にて期間限定で開催される。

『シャドバWB』初となる本コラボカフェでは、人気キャラクターをイメージしたフードとドリンクが展開されるほか、ゲーム内カードイラストを使用したオリジナルグッズや各種ノベルティも多数用意。さらに、前半（4月25日〜5月5日）と後半（5月6日〜5月17日）で内容が変わる特別仕様となっており、一度訪れたファンでも再来店する楽しみが仕込まれている。

開催に先立ち、4月24日（木）にand GALLERY有楽町店（ビックカメラ有楽町店7F）にてメディア向け試食会が行われた。本記事では、店舗の雰囲気からメニュー、グッズラインナップ、そして実食したコラボフード＆ドリンクの感想まで、現地の様子を一挙にお届けする。

※本レポートは、株式会社サイゲームスおよび運営元のアイティーエンタテインメント株式会社のご厚意により、事前の試食会で撮影・試食したものをもとに制作。

店頭に早くも漂う“シャドバWB”の空気感

有楽町駅から直結でアクセスできるビックカメラ有楽町店の7F。エレベーターを降りてフロアに入ると、まず視界に飛び込んでくるのがand GALLERY有楽町店の入口だ。

自動扉には、作品のキービジュアルがドーン！と大きく貼られている。背景透過仕様で仕上げられており、とにかくオシャレ。しかもキービジュアルは左右で対立する構図になっているため、ちょうどイラストの中央、扉が開くその瞬間に左右の陣営が分かれる……という、扉の動きと絵の構図がピタリと重なる粋な演出になっている。こだわりを感じる見せ方で、入店前からテンションが上がること請け合いだ。

そして入口の横に目をやると、アルベールとエース先輩の等身大スタンディがこちらを待ち構えている。聞くところによると、このスタンディは店舗ごとに異なるキャラクターが設置されているらしく、有楽町以外の2店舗を訪れる楽しみにもなっている。

内装も細部まで抜かりなし、推しと出会えるかは運次第

店内に一歩足を踏み入れると、テーブルに貼られたレジェンドカードのイラストが目に飛び込んでくる。どのテーブルに案内されるかはランダムなので、自分の推しキャラに出会えるかどうかは完全に運任せ。ここは“運が試される”コラボカフェと言っていいだろう。「これも運……」。

ちなみにドラゴン使いの筆者の推しは「フィルレイン」。テーブルにあるイラストは、エクスチェンジチケットで入手できるもので、非常に…その……扇情的だ。

また、店内中央付近にあるガラス張りの仕切りには、ゲーム内のパークやバトル観戦で使えるおなじみのスタンプ柄シールがずらっと貼られている。ゆるい感じのイラストがじつに可愛い。

コラボメニューは全8種、ファン心をくすぐるラインナップ

本コラボでは、フード4種・ドリンク4種の計8種類を展開。いずれもキャラクターや作中モチーフをイメージしたビジュアル＆ネーミングで、メニュー表を眺めるだけでもファンとしては顔がほころぶ。

【コラボフード】

コラボフードは全4種。食事系、サラダ系、スイーツ系と、好きなスタイルのものを注文できる。

▲対戦前の腹ごしらえ！アルベールとエース先輩のシャドババーガー！ ／1,700円（税込）

▲「来たれ風よ、新芽がために」オルテニアの新鮮サラダプレート ／1,200円（税込）

▲「はぁ■、ママよ」イドメタお手製 愛のオムライスプレート ／1,600円（税込）

▲「付き合っておくれよ？デザートまで！」ゲテンオウのスイーツプレート ／1,200円（税込）

【コラボドリンク】

コラボドリンクは全4種。価格は単品各950円（税込）で、スーベニア付き（ドリンクチャーム）だと各1,500円（税込）になる。

▲「張りがあるでしょ？今は満ちてる！」ララアンセムのたっぷりゼリー入りソーダ

▲「ほーちゃん伝説の始まりです！」ほーちゃんの絢爛なるウーロン茶

▲混融の眷属御用達！シャム=ナクアのサングリア風ドリンク

▲ライブの後はこの1杯！リーシェナの奏絶レモンジュース

▲ドリンクチャーム

【実食】「ゲテンオウのスイーツプレート」──黒皿に映える花と宝石、見た目も味も大満足

黒いスレート調のプレートの上に鎮座する、華やかなサワーチェリーケーキ。粉砂糖で作られた繊細な花が飾られ、キラキラと輝く青いジュエリーシュガーが散りばめられた様子は、ただただ美しい。

八界花を彷彿とさせる装飾はゲテンオウのイメージそのままで、ケーキのまわりには苺などの果実も彩りよく配されている。そして、黒皿とのコントラストが素晴らしい。

肝心の味はといえば、サワーチェリーのケーキは甘さ控えめ。チェリーの爽やかな酸味と、しっかりしたケーキ生地のバランスが絶妙で、スイーツ好きでなくとも最後まで軽やかに食べ進められる仕上がりだ。果実がしっかり添えられているのも嬉しい。甘ったるさに逃げない、大人のスイーツプレートといった趣である。

そしてホイップクリームに添えられているのが、「八界花ゲテンオウ」のカードイラストが描かれたプラスチックのカード。持ち帰り可能なので、食後にティッシュなどでよく拭いて、大切に持ち帰ろう。記念になる嬉しい仕掛けである。

【実食】「ほーちゃんの絢爛なるウーロン茶」──故郷の“おいり”に不意打ちされた

ドラゴン使いである以上、やはり「ほーちゃん」のメニューは避けて通れない。というわけで、満を持して注文したのがこちら。グラスの中で揺れるウーロン茶の上には、ふんわりしたホイップクリームと色とりどりの丸いお菓子が乗っていて、見た目からしてもうめでたい。

ウーロン茶とホイップクリームって合うのか……？ と注文前は少し身構えていたのだが、口に含んでみて納得。ホイップクリーム自体の甘さがかなり控えめに調整されており、ウーロン茶の香ばしさを打ち消すことなく、そっと甘みを添えてくれる。

この絶妙なバランスのおかげで、最後までスルスル飲めてしまった。ウーロン茶ベースなので後味もすっきりしており、食事にも合わせやすい一杯である。

そして個人的に熱く語りたいのが、ホイップクリームに添えられた丸いお菓子「おいり」。ふと見覚えがあると思ったら、これ、筆者の生まれ故郷である香川県丸亀市の銘菓ではないか。

「おいり」は結婚式の引き出物などに用いられる縁起物のお菓子で、ほんのり甘く口の中でふわっと溶けていく優しい食感がたまらない。まさか東京のコラボカフェで故郷の味に再会することになるとは思いもせず、ほっこりしてしまった。

ほーちゃんの“伝説の始まり”を祝うメニューに縁起物の「おいり」とは、なんとも粋な計らいである。未体験の方は、これを機会にぜひ一度味わってみてほしい。

コラボグッズ＆ノベルティもチェック！ 注目は“シャドバらしさ”全開のジオラマアクリルスタンド

コラボカフェの楽しみは食事だけにとどまらない。会場では、ゲーム内カードイラストを使用したオリジナルグッズも多数展開されている。

試食会ではグッズの現物も用意されており、じっくりと撮影させていただいた。

【コラボグッズ】

▲トレーディング缶バッジvol.1（全8種） ／550円（税込）

▲トレーディングアクリルコースター（全7種） ／850円（税込）

▲トレーディングホログラムクリアカードvol.1（全8種） ／550円（税込）

▲トレーディングホログラムクリアカードvol.2（全7種） ／550円（税込）

▲ジオラマアクリルスタンド（全4種） ／各3,300円（税込）

▲クリアファイル（全1種） ／770円（税込）

▲Tシャツ（全1種） ／3,300円（税込）

※Tシャツはコラボカフェ会場内で受注販売を予定

筆者の個人的な推しは、なんといっても「ジオラマアクリルスタンド」である。キャラクターのアクスタだけでなく、その背後にカード型のイラストパネルが配置されるという構成になっており、“カードゲーム作品らしさ”がめいっぱい詰め込まれた仕様なのだ。

キャラクターと、そのキャラが描かれたカードが同じ空間に立ち並ぶ光景は、『シャドバWB』ならではと言えるだろう。これはぜひ、今後のコラボでもどんどん別キャラクターで展開していってほしい。ほーちゃんとフィルレインを何卒……！

なお、5月6日（水）よりグッズ第2弾の登場も予定されているほか、コラボカフェ開催終了後には事後通販も予定されているとのこと。遠方で現地に足を運べないファンも、要チェックである。

【ノベルティ】

▲来店特典 ポストカード（全3種） ※前半・後半で絵柄変更

▲メニュー注文特典 ペーパーコースター（全6種）

▲グッズ購入特典 ショッパー（全1種／コラボグッズ1会計税込5,000円以上で1枚）

▲事前予約特典 ステッカー（全7種／事前予約は1名様550円〈税込〉）

前半と後半でポストカードの絵柄が変わるうえ、グッズ第2弾の登場も控えているので、期間中に複数回訪れる価値は十分すぎるほどある。

ステッカーは事前予約者限定の特典なので、確実に席を確保したい方は予約での来店がおすすめだ。

シャドバWB初のコラボカフェ、ファンなら迷わず足を運ぶべき

ゲームの世界観をしっかり落とし込んだメニュー、細部まで凝った内装、そしてファン心を見抜いたグッズ展開。シャドバWB初となるこのコラボカフェは、どこを切り取ってもファンへの愛情がじんわり伝わってくる仕上がりになっていた。

試食させていただいた「ゲテンオウのスイーツプレート」と「ほーちゃんの絢爛なるウーロン茶」は、見た目のインパクトと味のクオリティ、両方でしっかり満足感のある一皿・一杯だった。今回試せなかった他のメニューも、見るからに美味しそうなものばかり。改めて訪れて、シャドババーガーやオムライスプレートにも挑戦したい気持ちが膨らんでいる。

ファンならば、ぜひ訪れてみてほしい本コラボカフェ。有楽町・なんば2号店・名古屋2号店の3店舗で開催されるので、気になった方はぜひ会場に足を運んでみてほしい。

席の事前予約は「and GALLERY」公式サイトにて受付中（1名につき550円／税込）。特設サイトでもメニュー詳細やグッズ情報が随時更新されているので、あわせてチェックしておこう。

【イベント概要】

次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』× and GALLERY コラボカフェ ■実施期間：2026年4月25日（土）〜5月17日（日）

■場所：

and GALLERY ビックカメラ有楽町店（東京都千代田区有楽町1丁目11-1 ビックカメラ有楽町店 7F）

and GALLERY なんば2号店（大阪府大阪市浪速区湊町1丁目5−1 OCAT 5F）

and GALLERY 名古屋2号店（愛知県名古屋市中区大須3丁目30-40 万松寺ビル 1F）

■利用：事前予約 1名様につき550円（税込）／事前予約特典「ステッカー（全7種）」付

■公式サイト：https://collabo.and-gallery.com/shadowverse-wb

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(執筆者: sasuke_in)