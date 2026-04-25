東京高速道路、通称「KK線」が廃止されてから1年あまり。新たな空間として整備が進められるなか、かつての高速道路の上で、「歩いて楽しめる」イベントが開催されました。東京・銀座エリアを通る「KK線」は、首都高速道路を地下化する工事計画などにともない去年４月、廃止されました。高速道路から歩行者専用の空間として生まれ変わるのを前に、整備後のイメージを体感できるイベントが開かれました。参加者「高速道路の上を歩く