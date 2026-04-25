ドジャース―カブス戦米大リーグ・カブスの今永昇太投手が、ドジャース・佐々木朗希投手へ深々と頭を下げたお辞儀に反響が広がっている。24日（日本時間25日）のドジャース―カブス戦前、先輩と後輩が作った光景に日本ファンから熱い視線が注がれた。微笑ましい一幕だった。試合前のドジャースタジアム。グラウンドで後輩の佐々木と談笑した先輩の今永はピシッと背筋を伸ばし、両手を太ももの真横に添えながら一礼。上半身を45