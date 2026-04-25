自信を持って今季1軍初登板に挑む。ソフトバンクの3年目・前田悠が26日のロッテ戦（鹿児島）での初先発を前に意気込みを語った。24日に筑後ファーム施設で行われた練習後に「やることはやってきた。（2軍戦と）何も変えずに出していけたら」と話した。出遅れた分を取り戻す。今春キャンプはA組スタートで開幕ローテーション入りを狙ったが、2月22日の侍ジャパン壮行試合で2回途中7安打6失点と打ち込まれた。先発予定だった3月3