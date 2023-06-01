◆男子プロゴルフツアー前沢杯第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）５位から出た米沢蓮（ＬＡＮＤＣＡＲＲＹ）が６バーディー、ボギーなしの６６で回り、通算１２アンダーでトップと１打差の３位に順位を上げた。「スコアは出るけど、乗せる場所を間違えると簡単に３パットをしてしまうグリーン。マネジメントも必要。アイアンが得意な僕は点で打っていけるコースなので、気持ち良く回れている」