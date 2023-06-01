まさかのシチュエーションに遭遇した。2026年４月24日のJ１百年構想リーグ、FC東京対水戸ホーリーホック戦のキックオフ前、「メンバー表に『長友佑都』の名前はなく…迫るタイムリミット【日本代表】」というタイトルの原稿を書き終えてふと周りを見渡した瞬間、思わず目を疑った。視界に入ってきたのは、日本代表コーチとして視察に訪れていた中村俊輔さん。そして、その隣に座っていたのは--ベンチ外となっていた長友佑都