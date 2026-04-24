4月24日、朝日新聞が漫画家でタレントの蛭子能収の現在を報道。2020年7月に認知症を公表している蛭子氏の近況が明らかになり、SNSで大きな話題となっている。同誌では、2004年から蛭子氏のマネージャーを務めている森永真志さんのインタビューが綴られた。認知症が発覚した後にも、「いつまでも働いてお金を稼ぎたい」という思いが強かった蛭子氏のサポートを現在も続けているという。「蛭子さんの認知症が公表されたのは、202