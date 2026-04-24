24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円高の5万9770円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては53.82円高。出来高は5948枚となっている。 TOPIX先物期近は3703ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.59ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59