ABEMAにて4月28日午後10時より放送を開始する婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』に参加する“ハイスぺ男性”総勢30人の年収ランキングが公開された。 （関連：【画像あり】“ハイスぺ男性”総勢30人の年収ランキング一覧） 本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女3人が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム