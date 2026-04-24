4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、Episode04のあらすじと場面カットが公開された。Episode04にて初登場となる番組司会者のバーナードけんと役は、ぴえろ魔法少女シリーズに数多く出演する水島裕が演じる。また、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）が演じるミーターのWEB予告も公開された。1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスター