英国ミステリー『アガサ・クリスティー そして誰もいなくなった』（全3話）が、NHK BSプレミアム4Kにて5月11日（月）21：00より放送される。 『名探偵ポワロ』『なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか？』のキャストも“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーが1939年に発表した原作小説「そして誰もいなくなった」は、ポワロ、ミス・マープルといった彼女の有名なキャラクターが登場しないにもかかわらず、斬新なプロ