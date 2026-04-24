23日、十日町市で酒気帯び運転をしたとして十日町市に住む自称・建設業の男（64）が現行犯逮捕されました。警察によりますと、男は23日午後7時前、十日町市中条甲の道路上で酒気を帯びた状態で普通貨物自動車（軽バン）を運転した疑いがもたれています。23日に車同士が衝突する事故があり、警察がかけつけたところ、男の酒気帯び運転の疑いが浮上しました。男が衝突した普通乗用車の運転手は軽傷で、救急搬送はされていないという