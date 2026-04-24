【シティコネクション「ゴールデンウィークセール」】 開催期間：4月24日～5月6日 Nintendo Switch 配信タイトル セール シティコネクションは、ニンテンドーe ショップおよびマイニンテンドーストアにて、Nintendo Switchで配信中のダウンロードゲームを対象とした「ゴールデンウィークセール」を4月24日から5月6日ま