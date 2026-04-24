菓子専門店のシャトレーゼは、こどもの日を華やかに彩る「こどもの日ケーキ」を全国の店舗にて4月25日より販売する。ライオンやしろくまをモチーフにしたかわいらしいケーキや、こいのぼりデザインのデコレーションケーキなど、子どもが喜ぶラインアップが期間限定で登場するという。○こどもの日 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーションホイップクリームとチョコクリ