開催：2026.4.24 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 2 - 4 [ヤンキース] MLBの試合が24日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとヤンキースが対戦した。 Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。 2回裏、7番 マルセロ・マイヤー 4球目を打ってセンターへのタイムリӦ