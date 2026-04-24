開催：2026.4.24

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 2 - 4 [ヤンキース]

MLBの試合が24日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとヤンキースが対戦した。

Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。

2回裏、7番 マルセロ・マイヤー 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BOS 1-0 NYY

5回表、7番 ジャズ・チザム 初球を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 BOS 1-1 NYY

5回裏、9番 カルロス・ナルバエス 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 2-1 NYY

7回表、1番 コディ・ベリンジャー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 BOS 2-3 NYY、2番 アーロン・ジャッジ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 BOS 2-4 NYY

試合は2対4でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのキャメロン・シュリトラーで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はRソックスのダニエル・コローンで、ここまで0勝1敗0S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、1勝2敗7Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.262となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-24 09:44:12 更新