気分はさながら舞台役者です。歌舞伎舞台の裏側を体験できるツアーが長門市で開かれています。ルネッサ長門が主催している「歌舞伎なりきりツアー」。5年ほど前から続く人気のツアーですが、最近は映画「国宝」ブームも手伝ってか、県外からの問い合わせが多くなっているといいます。きょうは、30年来の友人だという女性3人組が熊本と広島から参加しました。まず体験したのは歌舞伎の場面転換などで使われ