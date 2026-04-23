高校サッカーからブンデスリーガへ。鹿児島の神村学園時代、３年時の高校選手権で得点王を獲得した福田師王。卒業後すぐにボルシアMGへ加入するという異例のステップは、多くのサッカーファンに驚きを与えた。あれから２年半、現在は２部カールスルーエへレンタル移籍し、新たな環境で奮闘している22歳は、自身の現状をどう捉えているのだろう。「結果としては全然じゃないですか。やっぱストライカーとしてまだゴールが足りて