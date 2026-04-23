ＪＲＡ史上１０位の１１２３勝を挙げて今春に調教師を定年で引退し、今月から小島茂之厩舎＝美浦＝で補充員として働く国枝栄厩務員が、担当馬の初陣を迎える。２５日の東京１０Ｒ・鎌倉Ｓ（４歳上３勝クラス、ダート１４００メートル）に手がけるトクシーカイザー（牡６歳、父キンシャサノキセキ）が武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビでの出走が決まり、「乗っていただけるのはうれしいですし、結果がついてくるのが一番。無事