韓国におけるHonda四輪車販売終了2026年4月23日、ホンダの韓国における二輪車・四輪車販売現地法人であるホンダコリアは、韓国国内での四輪車販売について2026年末をもって終了することを発表しました。今回の決定は、グローバルおよび韓国市場を取り巻く環境変化を踏まえ、中長期的な競争力強化に向けて経営資源の集中を図る観点から検討を重ねた結果によるものです。【画像】日本と全然違う！ これが「オデッセイ」韓国モ