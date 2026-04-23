NPB(日本野球機構)は23日の公示を発表。この日、試合のない中日は、辻本倫太郎選手とクリスチャン・ロドリゲス選手を抹消しました。2023年ドラフト3位で入団した辻本選手は、今季8試合に出場し11打数1安打、打率.091。直近22日に前橋で行われた巨人戦では、4回2アウト1、3塁の場面で代打に起用されましたが、相手先発竹丸和幸投手の前に見逃し三振に打ち取られていました。同じく抹消された助っ人3年目のロドリゲス選手は、15日に