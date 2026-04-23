読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！優しい彼に違和感を抱いた主人公が、こっそりスマホを確認すると、信じがたい裏切りが発覚します。平穏な日常が一瞬で崩れる、巧妙な手口とは…？戦慄の体験談です。最近様子がおかしい彼…お風呂の隙に彼のスマホを見てみると？私には長く付きあっている大好きな彼がいました。やさしくて周囲からも羨まれる存在でしたが、最近どこか様子がおかしく、言葉にできない違和感を抱い