「見たことないアプリ...」やさしい彼氏の態度が最近どこか怪しい。お風呂中に放置されたスマホをこっそり覗くと、そこには巧妙すぎる【裏切りの手口】が…！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！優しい彼に違和感を抱いた主人公が、こっそりスマホを確認すると、信じがたい裏切りが発覚します。平穏な日常が一瞬で崩れる、巧妙な手口とは…？戦慄の体験談です。
最近様子がおかしい彼…お風呂の隙に彼のスマホを見てみると？
私には長く付きあっている大好きな彼がいました。やさしくて周囲からも羨まれる存在でしたが、最近どこか様子がおかしく、言葉にできない違和感を抱いていました。
思い返せば、デート中も落ち着かず、以前は無造作に置いていたスマホを常に持ち歩くようになっていたのです。その変化に、不安は少しずつ膨らんでいきました。
そんなある日、彼が私の家でお風呂に入っているときのこと。リビングのテーブルに、珍しくスマホが置きっぱなしになっていました。
見てはいけないとわかっていながらも、胸騒ぎを抑えきれず、私は震える手でスマホを開いてしまったのです。
見慣れないメールアプリを開くと…？
ホーム画面に不審な点はありませんでしたが、フォルダの奥に見慣れないメールアプリを見つけました。彼が普段使っている様子はありません。
恐る恐る開くと、ロックはかかっていませんでした。受信トレイは空なのに、「下書き」フォルダだけが不自然に膨れ上がっていたのです。
違和感を覚えながら開いた瞬間、私は息をのみました。そこに並んでいた宛先は、なんと私の一番仲の良い友人だったのです。
頭が真っ白になりながらメッセージを読み進めると、二人が私に隠れて会っていたこと、そして親密なやり取りがはっきりと残されていました。
そしてこのあと、巧妙な裏切りの手口が発覚します…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部