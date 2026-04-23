「見たことないアプリ...」やさしい彼氏の態度が最近どこか怪しい。お風呂中に放置されたスマホをこっそり覗くと、そこには巧妙すぎる【裏切りの手口】が…！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！優しい彼に違和感を抱いた主人公が、こっそりスマホを確認すると、信じがたい裏切りが発覚します。平穏な日常が一瞬で崩れる、巧妙な手口とは…？戦慄の体験談です。

私には長く付きあっている大好きな彼がいました。やさしくて周囲からも羨まれる存在でしたが、最近どこか様子がおかしく、言葉にできない違和感を抱いていました。

思い返せば、デート中も落ち着かず、以前は無造作に置いていたスマホを常に持ち歩くようになっていたのです。その変化に、不安は少しずつ膨らんでいきました。

そんなある日、彼が私の家でお風呂に入っているときのこと。リビングのテーブルに、珍しくスマホが置きっぱなしになっていました。

見てはいけないとわかっていながらも、胸騒ぎを抑えきれず、私は震える手でスマホを開いてしまったのです。