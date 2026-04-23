俳優の新田純一（62）が主演する舞台「愚かなる者達へのレクイエム」が、東京・築地本願寺ブディストホールで29日に開幕する。新田は社内不倫を楽しんでいる課長役で、妻を演じるのは女優の白石まるみ（63）。新田と白石は中森明菜、小泉今日子ら人気アイドル大豊作の年にデビューした「花の82年組」の同期。同年代のアイドルが中心となり24年に結成された合唱団「ネオ☆スターズ」での共演がきっかけで、「今回の出演のお話を