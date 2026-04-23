お笑いコンビのレインボー（ジャンボたかお・池田直人）が、22日放送の日本テレビ系バラエティー『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（毎週水曜後8：00）に出演。コンビ間の衝撃の事実を明かした。【写真】高校時代イケメンすぎ！レインボー・ジャンボたかおこの日は渡辺翔太（Snow Man）、増田彩乃（CUTIE STREET）、高橋成美らをゲストに迎え「ダイエットはつらいよ大賞」を放送。「絶対に太らない渡辺翔太 VS. すぐ太る芸