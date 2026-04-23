春になると店頭に並ぶホタルイカは、プリッとした食感と濃厚な旨みが魅力の春の旬食材です。酢味噌和えからパスタ、アヒージョまで、その豊かな味わいをさまざまなアレンジで楽しみましょう！■【人気レシピNo.1】旬の味をシンプルに！ホタルイカとワケギの酢みそがけ春の食卓にぴったりなホタルイカとワケギの酢みそがけ。プリッと濃厚なホタルイカに、シャキッと香るワケギとワカメを合わせ、白みそベースの甘酸っぱい酢みそをと