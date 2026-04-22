パナソニックは、上段でグリル料理、下でスープが一度に完成する「おまかせグリル＆スープ」を搭載したスチームオーブンレンジ「ビストロ NE-UBS10E」を、2026年6月上旬より発売します。カラーはブラックとオフホワイトの2色。 「ビストロ NE-UBS10E」 記事のポイント 手軽に2品同時調理できる新機能により、具材をたっぷり入れた手作りスープも時短で作ることができます。また、「フライあたため」機能も進化しており、