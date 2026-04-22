普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「壺中」はなんて読む？「壺中」という漢字を見たことはありますか？「壺」の読み方がポイントです！いったい、「壺中」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくだ