【漢字クイズ】「壺中」はなんて読む？「つぼなか」ではありません…！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「壺中」はなんて読む？

「壺中」という漢字を見たことはありますか？ 「壺」の読み方がポイントです！ いったい、「壺中」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「こちゅう」でした！ 壺中とは、壺のなか、また臆病者を表す言葉のこと。 さらに、「壺中の天地（こちゅうのてんち）」という故事成語を略した言葉としても使われます。 「壺中の天地」とは、 壺のなかに別世界が広がっていた、という故事成語から、俗世界とはかけ離れた別天地を表す言葉ですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』

ライター Ray WEB編集部