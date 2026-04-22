アイドルグループHKT48のメンバーが、佐世保市のコンビニエンスストアで「1日店長」を務めました。 佐世保市勝海町のファミリーマートで出迎えたのは、アイドルグループHKT48のメンバーです。 （HKT48の3人） 「いらっしゃいませ、ご来店ありがとうございます」 県内出身の江口 心々華さん、福井 可憐さん、龍頭 綺音さんが制服姿で登場。 「1日店長」として、レジ対応