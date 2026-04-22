大相撲の春巡業が２２日、東京・大田区で行われた。十両・朝翠龍（高砂）が、土俵外の基礎運動などで汗を流した。稽古の支度部屋では、朝翠龍が大きなハンバーガーと牛丼を頬張る姿が見られた。「増量しているので、でも今日はたまたまです（笑）自分でＵｂｅｒＥａｔｓでハンバーガーを頼んで、兄（幕内・朝紅龍）も牛丼をウーバーしていたので、たまたまダブルブッキングみたいな感じになってしまった。『頼んじゃったわ