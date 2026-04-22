香港メディアの香港01によると、倖田來未とONE OK ROCKに続き、藤井風の香港公演も中止になったことを受け、香港のファンは今後予定されているLiSAやback number、Vaundy、YOASOBIなどの公演も中止になるのではないかと不安になっているという。藤井風は21日、香港で予定していたコンサートが中止になったことを公式サイトで発表した。中止の理由は明らかにされていない。香港01によると、SNS上には香港のファンから「受け入れられ