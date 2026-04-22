海の幸やご当地ラーメンなど、北海道のおいしいものを集めた物産展が22日に秋田市で始まりました。食欲をそそる香りが漂う会場で、北国の逸品を堪能してきました！鴨下望美アナウンサー「あ、地階に近付くと甘い匂いや香ばしい匂いがしてきました。お腹すきますね～。今回もおなじみのこちらの特設会場にはおいしいものといったら！な北海道の名品が大集合しています」秋田市の西武秋田店で22日に始まった「初夏