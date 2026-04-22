日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）の最新アルバム『We on Fire』が、4月22日確定の2026年4月21日付「オリコンデイリーアルバムランキング」で、発売初日（店着日）に50.5万枚を売り上げ、ハーフミリオン超えを記録。デイリーアルバムランキング1位を獲得した。【写真】素敵！鮮やかな衣装に身を包むEJ＆NICHOLAS＆MAKI本作は、タイトル曲「We on Fire」のほか、「Bewitched」「ホットライン」「桜色