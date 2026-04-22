ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・堀江貴文氏（53）がゲスト出演し、あの人気ユーチューバーにブチギレたエピソードを明かす場面があった。ユーチューバー・ぷろたんの話題になると、堀江氏はぷろたんの自宅に招かれた際の出来事を語り始める。「ぷろたんが“一緒にご飯食べましょうよ”って言ってきて。そしたら、ホットプレートでまずそうな肉を焼き始めて