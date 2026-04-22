まつ毛メイクは“長さ”や“ボリューム”だけでなく、「どんな印象に仕上げたいか」が重視される時代に。そんなトレンドに応えて誕生したのが、メイベリン ニューヨークの新作マスカラ。根元から濃密に、毛先は繊細に仕上げる新発想で、理想の目元を叶えます。毎日のメイクを格上げする、注目の1本をチェックしてみてください♡ 濃密×繊細を叶える新発想 「メイベリン ボディ マスカラ」は、根元は