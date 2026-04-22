焼きたてゆかりの ファクトリーショップ GWに1周年記念企画 名古屋土産の定番として愛され続けている「坂角総本舖」。その新業態として「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス」にオープンした工房併設店舗『BANKAKU FACTORY SHOP』がこの春、1周年！ 何と言っても話題を集めたのが、名物えびせんべいの「ゆかり」を焼きたてで販売しているところ。その香ばしさが人気を博して