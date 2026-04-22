見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「私たちのソサイエティ」（第18回）が22日に放送され、小日向（藤原季節）の正体が判明。ネット上には「屈辱すぎる」「最低」といった声が相次ぐ一方で「カッコイイ」「魅力的」などの反響も寄せられた。【写真】直美（上坂樹里）、小日向（藤原季節）の“素顔”を目撃ある日、直美（上坂樹里）が町を歩いてい